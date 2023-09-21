Merkez Bankası, politika değişiminin ardından bugün dördüncü kez toplanacak.ANKARA (İGFA) -Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Beklentiler ve verilen mesajlar; sıkılaşmanın devam edeceği yönünde.
Banka, son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan arttırmıştı.
Haziran ayında dezenflasyonun tesisi için sıkılaşma sürecine başlanırken alınacak faiz kararı piyasaların odağında olması bekleniyor.