Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok kesimin zam oranları belirlendi. Asgari ücrete %49.11, memur ve memur emeklisine %49.25 oranında zam yapılırken, özel sektör çalışanlarının zam oranı henüz açıklanmadı. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar arasındaki maaş farkının kapanmaması için özel sektöre ne kadar zam yapılması gerektiği konusu merak konusu.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın enflasyon verilerinin olumlu gittiğini belirtmesine rağmen, ihtiyaç durumunda işçi ve işveren sendikalarını bir araya getirerek yeni zam oranlarını belirleme olasılığını açık bıraktığını ifade etti.

Asgari ücrete %49.11 zam yapıldığını hatırlatan Yılmaz, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için kanuni bir sınırlama olmadığını vurguladı. Bu nedenle, işverenlerin en az %49.11 oranında zam yapmalarının adaletli olacağını veya belirtilen orana daha yakın bir zam uygulayabileceklerini belirtti.

Yılmaz ayrıca, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu hedef enflasyonunun %36 olduğunu hatırlatarak, işverenlerin bu hedef doğrultusunda zam yapmalarının ve çalışanları olumsuz etkilememeleri için dikkatli olmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Sektörlere göre asgari ücretlere yakın ücretlerin belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, hizmet sektörü, imalat sanayi sektörü ve tedarik sektörü gibi farklı sektörlerin zam oranlarının ayrı ayrı değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Özellikle tedarik ve imalat sektöründeki iş yerlerinin ücretlere zam yaparken ürün fiyatlarına ekleyerek kendilerini koruduklarını belirtti.

Çalışma barışını sürdürebilmek için alınabilecek adımları da değerlendiren Yılmaz, işverenlere sağlanan teşviklerin uzatılması ve vergi düzenlemelerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Kayıt dışının kayıt altına alınmasının elzem olduğunu vurgulayarak, işverenleri zor durumda bırakmayacak desteklerin önemli olduğunu belirtti.