Aralık ayı enflasyon verileri için geri gözler yarına çevrildi. Yarın saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Yarın açıklanacak üretici fiyatlarının ardından zam oranı da netleşecek. Akaryakıta uygulanan ÖTV tutarları 6 aylık ÜFE oranında güncelleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyatlara zam gelecek. ÜFE'nin yüzde 25 olması halinde maktu ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye çıkacak. Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,25 TL'lik fiyat artışı olabilir. Motorinde ise 2,10 TL'lik artışa gidilebilir.

Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.