Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Yeşilbursa caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ali A. Yönetimindeki 34 DZB 128 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkış yapan Sürücü Volkan Y. Yönetimindeki 16 KBV 29 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.