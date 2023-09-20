Piyasaların beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed beklentiler dahilinde sürpriz yapmayarak politika faiz oranını değiştirmedi. Fed, son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Önemli gelişmelerin ardından altına ve dolara dair beklentiler değişti. BLG Finansal Danışmanlık kurucu ortağı Bergin Maviş, ons altın ve gram altın için önemli tahminlerde bulunurken, dolara ilişkin beklentilerini de açıkladı. Belgin Maviş'in milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda şu şekilde: "ABD'de faizler temmuz ayında yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkmasının ardından 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak yine son gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda TÜFE'de senelik yüzde 3.7'lik bir artış söz konusu oldu.

Fed'in 18 aylık faiz artırımı maratonuyla birlikte enflasyonda kalıcı düşüş eğiliminin gözükmemesine rağmen faizlerin gelindiği noktada 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşılması ve enflasyonun durdurulamaması Fed'in bu toplantıda veri odaklı bekle göre geçerek piyasadaki durgunluğun ekonomiyi resesyona doğru sürükleyip sürüklemediğini görmek isteyeceği yönünde beklentiler ağırlık kazanmıştı.

'FED BEKLE-GÖR İÇERİSİNDE'

Gelinen noktada açıklanan karar ile birlikte Fed'in ülkede otomotiv sektöründe yaşanan ve ilk etapta 146 bin kişiyi kapsayan otomotiv sektörü grevini, pandemi sebebiyle ertelenen öğrenci kredisi ödemelerine yönelik belirsizliği ve petrol fiyatlarında son dönemdeki sert yükselişi dikkate alarak bir bekle gör içerisinde olduğunu görüyoruz.

'GÖZLER KASIM TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ'

Daha öncesinde faizlerde artış sinyali beklentisi yılın sonuna kadar eylülde değil ancak kasımda bir 25 baz puan daha olabilir yönündeydi. Şimdi gözler kasım toplantısına çevrildi.

'PİYASA İKİYE AYRILDI'

Burada piyasa kendi içinde ikiye ayrılıyor. 2024'e kadar bir faiz artışının olmama ihtimali piyasanın odağında olacaktır. Kasım toplantısı son faiz artırımı olabilir.

FED FAİZİ YÜZDE KAÇ SEVİYESİNDE TEPE YAPACAK?

Ancak son duruma baktığımızda Fed'in 2023 medyan faiz tahmini yüzde 5.6'da kaldı. Ancak 2024 yılı medyan ortalamalar yüzde 5.1'e yükseldi ki zaten Fed yıl içinde bu seviyeye işaret etmişti. Fed'in faiz kararında 12 üye faiz artışı daha bekliyor,7 üye ise faiz artışını sabit bırakmayı destekliyor.

ONS ALTINDA İKİ KRİTİK SEVİYE

An itibarıyla ekranlara baktığımız zaman Fed kararı sonrasında ons altın faiz kararını yüzde 0.52 seviyesinden karşıladı. Ons altın 1941 dolar seviyesi civarında. Orada 1950-1970 dolara doğru hareket söz konusu olacaktır.

'ONS ALTININ KADERİNİ BELİRLEYECEK'

Dolar/TL'de ise fiyat 27 TL'nin altında. Burada ons altın ve dolar/TL tarafında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına bakmamız gerekiyor. Orada projeksiyon ortaya konulacak. Büyümeden enflasyona kadar hangi öngörülerde bulunulacak? Bu ons altının kaderini belirleyecektir. Petrol fiyatlarına değinecek mi? Petrole ilişkin bir tahmin söz konusu mu buna bakacağız. Karar metninde ek politikaya ilişkin sıkılaştırma ifadesini değiştirmediğini görüyoruz.

GRAM ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN!

Gram altında bugün yükseliş vardı. 1687 liraya yükseliş var. Gram altında 1700 TL seviyesine doğru ve üzerine doğru kapanış görme ihtimalimiz kuvvetleniyor. Burada iki parametre var: Dolar endeksinin seyri ve içeride dolar/TL'nin hareketi olacak.

Eğer ons altın tarafında 1950 doların üzerinde iki günlük kapanış gerçekleşir ve piyasa 1970'e doğru sinyal alınırsa gram altında biz 1700 TL ve üzeri fiyatlamayı görebiliriz."

PİYASALAR NASIL ETKİLENİR?

Piyasada daha pozitif etkilenir. Burada petrol fiyatları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili olacaktır.