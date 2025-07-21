Asya piyasalarında spot altın fiyatlarında büyük bir dalgalanma yaşanmazken, yatırımcılar gözlerini ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerine ve gelecek hafta yapılması planlanan merkez bankası toplantılarına çevirmiş durumda.

Değerli metal, TSİ 12.50 itibarıyla ons başına yaklaşık 3.364 dolara doğru yükselirken, ABD altın vadeli kontratları da 3.358 dolar seviyelerinde sabit kaldı.

"Altın 3.400 doları zorlayabilir"

Doların haftaya zayıf bir başlangıç yapması, altın fiyatlarına bir miktar yukarı yönlü destek sağladı. Analistler, ticaret anlaşmaları konusunda somut bir ilerleme kaydedilmeden 1 Ağustos’taki gümrük tarifesi son tarihinin yaklaşmasının, altının 3.400 dolar seviyesini test etmesi için gerekli ivmeyi yaratabileceğini belirtiyor.

Yatırımcıların dikkati, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın belirlediği 1 Ağustos tarihine odaklanmış durumda. Bu arada ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Avrupa Birliği ile yapılacak olası bir anlaşma konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Öte yandan, piyasalarda merkez bankalarının alacağı kararlar da merakla bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın daha önceki faiz indirimlerinin ardından politika faizini yüzde 2 seviyesinde sabit bırakacağı tahmin edilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden bir yetkili, gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi yönünde görüş bildirdi.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altın tarafındaki yükselişin etkisiyle, haftaya tarihi zirvesini 4 bin 378 TL'ye çekerek başladı. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,53 üstünde 4 bin 372 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 4 bin 351 liradan tamamlamıştı.