Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip aşısı olma zamanı da geldi. Her yıl dünyada yaklaşık 500 milyon kişinin gribe yakalandığını belirten uzmanlar, 300 bine yakın kişinin gribe bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, grip aşı hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı.

Grip aşısı yaptırmanın önemini anlatan Dr. Mamçu, şunları kaydetti:

“Grip her yıl dünyada 300-500 milyon kişinin hastalandığı, yaklaşık 200-300 bin kişinin ölümüne neden olan bir virüs hastalığı. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu da aşı olmak. Bu nedenle grip aşısı olmalıyız. Grip bildiğimiz bir hastalık olmakla beraber her yıl değişik şekillerle karşımıza çıkıyor. Grip hastalığı özellikle bazı yaş gruplarında ağır seyirli geçiriliyor. Özellikle küçük çocuklarda orta kulak iltihabı, zatürre, bademcik gibi enfeksiyonlara neden oluyor. Bazen hastaneye yatış olduğunu biliyoruz. Ayrıca erişkinlerde, başka hastalığı olan kişilerde çok daha ağır zatürrelere hatta ölümlere neden olabildiğini biliyoruz. Ağır komplikasyonlar korunmak ve hastalıkları hafif geçirmek için mutlaka grip aşısı olmalıyız.”

GRİP MEVSİMİ EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Dr. Mamçu, Türkiye’de grip hastalığının seyrinin, ulusal takip etme sistemiyle Dünya Sağlık Örgütünün verileriyle ortak bir şekilde takip edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

“Grip mevsimi bizim ülkemizde Ekim ayında başlar, Aralık aylarında artarak Nisan - Mayıs aylarında sonlanır. Dolayısıyla grip aşısının Eylül, Ekim aylarından itibaren yapılması gerekir. Eğer bu aşı zamanında ve yeterince yapılıp gerekli bağışıklık oluşturulursa başarı oranı son derece yüksektir. Yüzde 70, 80’in üzerinde bu yıla ait influenza virüsünden korumayı sağlar. Risk grubunda olup aşılarını tamamlamamış kişilerin Ocak, Şubat aylarına kadar aşı yaptırabilmeleri mümkün ve yaptırmaları gerekli.”

Dr. Dilek Leyla Mamçu, grip hastalığına neden olan virüsün her yıl değiştiğini bu nedenle de her yıl grip aşısını yeniden olmak gerektiğini vurguladı.

ÜLKEMİZDE İNFLUENZA A VE B TİPLERİNE AİT 4 AŞI VAR

Dr. Dilek Leyla Mamçu, ülkemizde influenza A ve B tiplerine ait 4 aşı bulunduğunu kaydederek, “Şu anda piyasada bulunan ve sağlık bakanlığımızın belirlediği sırayla risk grubunda olan kişilere yılda bir defa olmak üzere herhangi bir hekim tarafından reçetelendiği takdirde bu aşı SGK tarafından karşılanarak uygulanmakta.” dedi.