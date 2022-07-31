İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali konserle devam ediyor. Halk dansları bölümünün ardından konserler ve çadır etkinlikleriyle devam eden festival kapsamında, güçlü sesi ve sahne performansıyla ‘’Gripin’’ grubu İnegöllülerle buluştu.

KONSERE İNEGÖLLÜLERDEN YOĞUN İLGİ

Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde nikah dairesi önünde gerçekleşen konsere, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Konserden önce alan tıklım tıklım dolarken, konser alanı önünde de kurulan dev ekranlarda vatandaşlar konseri izleme imkanı buldular. Binlerce kişinin akın ettiği alanda alkışlarla çıkan ‘’Gripin’’ grubu sahnede 2 saate yakın kaldı. Performansıyla alkış toplayan grup, İnegöllü hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gripin grubu, Binlerce İnegöllü vatandaşın katıldığı geceyi muhteşem sesi ve şarkılarıyla süsledi.

İNEGÖLSPOR FORMASI ÇOK YAKIŞTI

Konser arasında İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Gripin grubu solisti Birol Namoğlu’na Bordo Beyaz’lı İnegölspor formasını hediye etti. Namoğlu konsere İnegölspor formasıyla devam ederken, İnegöllü vatandaşlar alkış yağmuru ile desteklerini sürdürdü. 2 saat süren konserde vatandaşlar şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.