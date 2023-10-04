Dünya Sağlık Örgütü'nün, özellikle kadınların günlük olarak en az 14 bardak su içmelerini önerdiğini hatırlatan Nefroloji Uzmanı Dr. R. Can Kinalp, yeterli ve düzenli su tüketiminin bağışıklık sistemi, böbrekler, kalp ve karaciğer dahil tüm organlar için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, suyun vücudun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu ve yaşamın devamı, sağlığın korunması ve metabolizmanın düzenlenmesinde kilit bir rol oynadığını ifade etti.

Vücuttaki bütün sistemlerin, organların ve hücrelerin yeterli miktarda su olmadan işlevlerini yerine getiremeyeceğine dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Can Kinalp, "Hücre içindeki tüm temel süreçler, sadece hücre içi su miktarı yeterli olduğunda meydana gelebilir. Su, vücut ısısının düzenlenmesinde, besin maddelerinin ve oksijenin hücrelere taşınmasında, metabolizmanın sonucunda oluşan artık ürünlerin atılmasında, kan basıncını düzenleyen vücut tuzlarının taşınmasında da önemli bir rol oynar. Su içmemek ciddi birçok sağlık sorununa, hatta kilo artışına neden olabilir. Ayrıca bebekler ve çocuklar sıvı ihtiyaçlarını kendileri göremeyeceği için ailelerin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir" dedi.

Dr. Kinalp, dehidratasyonun (susuzluk durumu) önlenmesi için su tüketiminin artırılması gerektiğini belirterek, solunum, terleme, idrar ve bağırsak hareketleriyle suyun kaybedildiğini açıkladı. Ayrıca, aşırı terleme, ateş, kusma ve ishal gibi durumların su kaybını artırarak dehidratasyon riskini artırabileceğini ifade etti. Hafif dehidratasyonun baş ağrısı, yorgunluk, odaklanma sorunları gibi belirtilerle kendini gösterebileceğine dikkat çekti.

Uzm. Dr. R. Can Kinalp, günlük olarak yaklaşık 2 litre su tüketimi önerildiğini belirtirken, çevresel ve fiziksel faktörlere bağlı olarak su ihtiyacının değişebileceğini ve su kaybının arttığı durumlarda daha fazla su içmenin dehidratasyon riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini açıkladı. Gebelik ve emzirme dönemlerinde su tüketiminin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, gebelerin günde 2.5 litre, emziren annelerin ise günde 3 litre sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Dehidratasyonun böbrek sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Dr. Kinalp, vücuttaki zararlı maddelerin suyun yardımıyla uzaklaştırıldığını ve bu nedenle yeterli su tüketiminin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, az su içmenin idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek taşı oluşumuna ve elektrolit dengesizliklerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Kalp hastalıklarıyla olan ilişkisine değinen Dr. Kinalp, kalp krizleri ile su tüketimi arasındaki ilişkinin yapılan araştırmalarla ortaya çıktığını belirterek, günlük su tüketimine dikkat edenlerle etmeyenler arasında kalp krizi riskinin farklı olduğunu ifade etti. Susuz kalan vücudun kanın koyulaştığı ve pıhtılaşma eğiliminin arttığına işaret etti.

Son olarak, Dr. Kinalp, suyun tadını sevmeyenler veya mide bulantısı yaşayanlar için suyu tatlandırmak için dilimlenmiş meyve dilimleri, salatalık, elma, tarçın veya havuç gibi sebzelerin kullanılabileceğini ve çay, kahve gibi içeceklerin suyun yerine geçmemesi gerektiğini belirtti. İdrar renginin su dengesi hakkında bilgi verdiğini ve susama hissi beklenmeden su içilmesi gerektiğini söyledi. Egzersiz yaparken, sıcakta çalışırken veya uzun süreli yolculuklarda su tüketiminin artırılması gerektiğini ekledi.