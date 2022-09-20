Karadeniz Güvenspor Teknik Direktörü Cüneyt Çetin, hafta sonu güçlü bir rakibi yenerek lige başladıklarını söyledi.

Karadeniz Güvenspor hafta sonu Alanyurt sahasında ligin iddialı takımlarından Orhangazi Çakırlı’yı 3-0 gibi net skorla yenerek taraftarlarını sevindirdi.

Orhangazi Çakırlı maçını değerlendiren Karadeniz Güvenspor teknik direktörü Cüneyt Çetin “Öncelikle 2022/2023 sezonu tüm Bursa Amatör takımlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sezonda çok Güçlü bir yönetimle giren Karadeniz Güven Spor camiasına başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Beni bu göreve layık gördükleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşmamızı yaptıktan sonra gerçekten gecelerini gündüzlerine katıp istediğim bütün transferleri yaptıkları içinde teşekkürler ediyorum. İyi bir sezon hazırlığı geçirip iyi ve güçlü ekiplere 7 tane hazırlık maçı yapıp yeni sezona hazırlandık. İlk maçımız olan gurubumuzun transferleriyle Bursa’mızda gündem olan favori ekiplerinden olana Orhangazi Çakırlı sporla sezonun ilk maçın oynadık ve çok iyi bir oyun sergileyen futbolcularım sahadan 3-0 gibi net bir skorla 3 puan aldıkları için hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. “

RAKİBİMİZDE USTA AYAKLAR VARDI

“Maça gelirsek ilk yarı çok baskılı ve coşkulu bir oyun ortaya koyduk sayısız gol fırsatlarını cömertçe harcadık. Uğur Görü’nün muazzam bir frikiği direkte patladı Rakibimiz topu bilen iyi bir ekip usta ayaklara sahip oyunculardan oluşuyor ve tabi ki rakibimizde usta ayaklardan biri olan Çağrı Alparslan’la net bir pozisyonu gole çeviremedi. Biz aradığımız golü 42.dk Santrafor oyuncumuz takım kaptanımız Fehmi Mert Girmeç’in ayağından bulup devre arasına 1-0’lık üstünlükle girdik. “

ÜSTÜNLÜĞÜ TEKRAR ELİMİZE ALDIK

“Rakibimizin ikinci yarı üstünüze geleceğini tahmin ediyorduk ve bu süreçte rakibimiz Cüneyt gibi usta bir ayağında etkili oyunuyla kalemizde iki net pozisyon buldular. Kalecimiz Ümit’in güzel kurtarışlarıyla rakibimize gol şansı vermedik takımımız 65 dakikadan sonra tekrar oyun üstünlüğünü fizik üstünlüğü sayesinde ele aldı ve etkisini hemen göstererek 70. Dakikada Feyyaz Koçak’ın alda at dediği pozisyonda Mücahit Emre Şahin 2. Golümüzü kaydetti ve golden 1 dakika sonra rakip alanda kaptığı topla kaleci dâhil herkesi geçen Mücahit Emre Şahin boş kale yerine topu direğe nişanladı oyuncu değişiklikleriyle oyuna sonradan giren oyuncularımızın da maçı kazanma arzusunu sahaya iyi yansıtmaları sonucu 87. Dakikada Yine Feyyaz Koçak’ın yaptığı asistle kaleciyle karşı karşıya kalan Fehmi Mert Girmeç kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturarak kendisinin 2. Takımımızın 3. Golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.”