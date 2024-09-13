UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun düzenlediği 7. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, Bursa’da gerçekleşti.

2016 yılında UN Global Compact Türkiye’ye bağlı olarak BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun 7. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi bu yıl "Kadın Liderliği ve Eşit İşe Eşit Ücret" konularına odaklandı. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’nin açılışı Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez tarafından hoş geldiniz dilekleri ile yapıldı. Ardından UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Küresel çapta ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda ilerleme kaydedilemediğini, hatta bazı alanlarda gerileme yaşandığını vurgulayan UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırma ihtiyacı azalıyor ancak çabalar henüz verilere yansımadı. Kadınların iş gücüne katılımı ve liderlik pozisyonlarındaki temsili hala düşük; hızla harekete geçmeliyiz. UN Global Compact Türkiye olarak şirketlerimizi toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini belirleme, takip etme ve bu hedeflere ulaşma konusunda desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Zirve iki ayrı bölüm halinde paneller şeklinde gerçekleşti. Konuşmacılar, "Kadın Liderliği: Her Seviyede Eşit Temsil ve Dahiliyet" ile "Eşit İşe Eşit Ücret: Şirketlerin Sorumlulukları ve İyi Uygulamalar" konu başlıklarında toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında eşitlik sağlanması, kadınların güçlenmesi, gelişim imkanlarının desteklenmesi yönünde kuruluşlarındaki örnek uygulamalarını katılımcılara aktardı.

"Kadın Liderliği: Her Seviyede Eşit Temsil ve Dahiliyet" başlıklı panelde BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır moderatörlüğünde; Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen, Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü konuşmacı olarak yer aldı.

"Eşit İşe Eşit Ücret: Şirketlerin Sorumlulukları ve İyi Uygulamalar" başlıklı panelde ise UN Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu moderatörlüğünde; Kibar Holding Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası Direktörü Umut Önen ve Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Havva Köroğlu konuşmacı olarak yer aldılar.

Katkıları için konuşmacılara ve etkinlik sponsoru Villa Verde’ye "Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye" kampanyasına, isimlerine gerçekleştirilen bağış sertifikaları takdim edildi.