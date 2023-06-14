Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Nilüfer Caz Festivali çerçevesinde sahne alan Guillaume Perret, performansıyla beğeni topladı.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 8. kez düzenlediği Nilüfer Caz Festivali, birbirinden değerli sanatçıları Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Festivalde bu kez Meteor Balat Kültürevi’nde Fransız müzisyen Guillaume Perret sahne aldı.

2010’ların başında bir ses kaşifi olarak kendini gösteren saksafoncu Guillaume Perret, solo müziğini rock ile yakınlaştırarak farklı tarzını izleyenlere sundu. Tao Ehrlich’in davulda eşlik ettiği gecede Perret, özel tasarım saksafonuyla sunduğu elektronik çeşitlemelerle izleyenlere farklı deneyimler sundu.

Bir saati aşkın konser süresince izleyenler Fransız müzisyene danslarıyla eşlik ederek gecenin keyfini çıkardı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de izlediği konser sonunda izleyenler Perret’i ayakta alkışladı.