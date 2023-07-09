Denizli Büyükşehir Belediyesi yağlık gül üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Çardak ilçesindeki gül yetiştiricilerine de destek olacak. Yağlık gülün katma değerini artıracak proje ile Çardaklı üreticilerin uzun yıllardır süren çilesi bitecek, kazançları daha da artacak.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal alanda yaşayan vatandaşların daha çok kalkınması için onlarca proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yağlık gül üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Çardak ilçesindeki gül yetiştiricilerini de unutmadı. Yıllık ortalama 150 ton yağlık gül üretimi yapan Çardaklı gül yetiştiricileri bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan destek talebinde bulundu. Yetiştirdikleri yağlık gülleri Çardak ilçesinde işleyecek teknolojiye sahip olmadıklarını, bu nedenle ürünü ham olarak Isparta’ya götürmek zorunda kaldıklarını, bunun da nakliye, işleme maliyeti ve diğer nedenlerden dolayı kazançlarını düşürdüğünü belirten üreticiler Büyükşehir Belediyesinin gül yağı çıkartacak bir ünite kurmasını talep etti. Başkan Zolan’ın gül üreticilerinin talebine olumlu yanıt vermesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi konuyla ilgili proje başlattı.

İlçedeki tüm gül yetiştiricileri projeden faydalanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çardak Belediyesi işbirliği ile hayata geçecek “Çardak İlçesinde Üretilen Gülün Katma Değerinin Artırılması Projesi” ile 1 adet gül distilasyon kazanı, 2 adet depo tank ve 1 adet veronik temin edilerek Çardak ilçesinde “Gül Distilasyon Ünitesi” kurulması kararlaştırıldı. Çardak ilçesindeki 121 gül yetiştiricisinin faydalanacağı proje ile gül yetiştiricilerinin uzun yıllardır süren çilesi bitecek, ürünlerin katma değer kazanmasıyla kazançları da ciddi oranda artacak.

“Üreticimizin daha çok kazanması bizleri de mutlu ediyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin 2014 yılında Büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte tarım ve hayvancılığa destek verir hale geldiklerini, bünyelerinde kurdukları Kırsal Hizmetler Dairesi ile bugüne kadar 50’den fazla destek projesi hayata geçirdiklerini söyledi. Denizli’nin sanayi ve turizmin yanında önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Üreticimizin daha çok kazanması bizleri de mutlu ediyor” dedi. 1980’lerin sonunda Çardak ilçesinde başlayan yağlık gül üretiminin bugün yıllık 150 ton dolayına geldiğine dikkati çeken Başkan Zolan, “Gül üreticilerimiz maalesef ürettikleri bu ürünleri işleyip katma değer kazanmadan satmak zorunda kalıyordu. Kuracağımız tesisle üreticilerimiz gül yağını kendileri çıkaracak ve daha çok kazanacaklar. Projemiz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.