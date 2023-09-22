6 Şubat depremi sonrası Kahramanmaraş ve Hatay'da saha çalışmalarında yer alan, depremzedelerin yanında olan, ihtiyaçların duyulabilmesi için her platformda sesini yükselten Gülben Ergen, başkanı olduğu ve daha önce 45 Anaokulu açılışı gerçekleştirdiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile tekrar deprem bölgesine dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat sonrası çağrıda bulunduğu "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu" açma sözünü bir bir yerine getiren Gülben Ergen ve Çocuklar Gülsün Diye Derneği; daha önce Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş'daki anaokullarının hızla açılışını gerçekleştirmişti.

Eğitim / öğretime verilen yaz tatili arasında da dur durak vermeden çalışmaya devam eden Çocuklar Gülsün Diye Derneği başkanı Gülben Ergen; 25 Eylül'de Kilis, 26 Eylül'de Adana, 27 Eylül'de ise Osmaniye'deki anaokullarının açılışlarını bizzat gerçekleştirecek. Açılışlara hem protokolün hem de halkımızın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Asrın felaketi, tüm yurtta yıllarca unutulmayacak derin acıları beraberinde getirirken; enkaz yığınları içerisinde büyüyen çocuklar okul öncesi eğitim fırsatına sahip olabilsin diye "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu" sloganıyla yola çıkan Çocuklar Gülsün Diye Derneği; İskenderun, Hatay, Malatya, Adıyaman'da tamamlanmak üzere olan anaokullarının da kapılarını kısa sürede miniklere açmaya hazırlanıyor.