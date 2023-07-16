Gülben Ergen dün akşam Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Bafra turizm bölgesindeki Limak Cyprus Deluxe Hotel’e sahneye çıkan Ergen enerjisiyle kendine hayran bıraktı.KKTC (İGFA) - Sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen dün akşam Kıbrıs’taydı.

Bafra Turizm Bölgesi’nde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel’de konser veren Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giydi.

Sevenlerine coşku dolu bir gece yaşatan Ergen seyirciden büyük alkış aldı.

Elbisesiyle prenseslere benzetilen Gülben Ergen hem kendi şarkıları hem de günümüzün popüler melodilerinden oluşan repertuarıyla seyirciyi keyiflendirdi.

Enerjisiyle Kıbrıs’ı etkileyen Ergen yavru vatanda neşe saçtı.