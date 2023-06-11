Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 45. Anaokulunu Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde açtı. İnşaat yapımını hayırsever bir ailenin üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye-” ismi verildi.GAZİANTEP (İGFA) - Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

“Çocuklar Gülsün Diye – Anaokulu” açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder ,Gazantep Bükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Aksoy, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Musafa Çetin, hayırsever aile ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

2011 yılından bu yana 44 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 45. Anaokulunun açılışında konuşan Gülben Ergen, "Ben hep buradaydım, sanki İslahiye’deydim sanki Nurdağı’ndaydım, sanki İskenderun’daydım. Unutmayalım unutturmayalım diye altını özellikle çizdik. Kalbim ve bütün benliğimle Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı olarak bugün buradayım. İslâhiye çok çekti, İslahiye’nin sesini duyurmak için ben sosyal medyada çok çığlık attım, ama bugün çığlıklar çocukların sevinçleri üzerine kurulu, burada çocuk sevinçleri var. Bu sevincin oluşmasında ki katkılarından dolayı hayırsever ailemize çok teşekkür ederim. "11 afet bölgesinde 11 anaokulu projesi” kapsamında okullar yapmaya devam ederek, minik kalplerin sevinci olmak için elimizden geleni sizlerin destekleriyle başaracağız. Ana okulunu siz annelere emanet ediyorum emanetime iyi bakın olur mu?" dedi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceği öğrenildi

Bu arada hatırlanacağı gibi Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Denizli, Siirt, Niğde, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep’ te anaokulları yapıldı.