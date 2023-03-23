

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili aday adaylığını açıklayan Semih Gülerer, teşkilat ziyaretlerini tamamladı.

AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek Bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığını açıklayan Semih Gülerer teşkilat ziyaretlerini tamamladı.

Mudanya, Gemlik, Orhangazi, Kestel, Gürsu ve İznik AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret eden Gülerer, seçim süreci ve teşkilatlardaki son durumlar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Gülerer “Bölgemizdeki tüm teşkilatları ziyaret ederek istişarelerde bulundum. Teşkilat içinden gelen bir kardeşleri olarak, teşkilatlarımızdaki heyecanı görüyorum. 14 Mayıs akşamı bu teşkilat tekrar seçimi kazanan teşkilat olacak.”

TEŞKİLATLARIMIZI GEZDİK

“Aday adayı olmamız sebebiyle teşkilatlarımızı gezerek istişarelerde bulundum. Ben teşkilatların içinden geliyorum, gittiğim hiçbir teşkilatta kendimi misafir gibi hissetmedim. Bana bu duyguları yaşatan başkanlarıma ve yönetim kurulu üyeleri dava arkadaşlarıma teşekkür ederim.”