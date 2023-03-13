İstifa sonrası gözler Gülerer’de! Görevi kabul edecek mi?

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu milletvekilliği aday adaylığı için istifa edecek. Gözler meclis üyeliği için Semih Gülerer’e çevrilirken, Gülerer’in görevi kabul etmeyeceği Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı ve İnegöl Belediyesi AK Parti meclis üyesi Oğuzhan Uslu milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkan yardımcılığı ve İnegöl Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa edecek.

Uslu’nın istifası sonrası İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı içiz henüz bir isim netleşmezken, gözler İnegöl Belediye meclis üyeliğine çevrildi.

SEMİH GÜLERER SIRADA

Oğuzhan Uslu’nun istifası sonrası meclis üyesi aday listesinde Semih Gülerer yer almakta. Gülerer’in görevi kabul etmeyeceği, milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti’de mevcut yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi bekleniyor.

SEMİH GÜLERER KİMDİR

Semih Gülerer Yüksek Endüstri Mühendisi olup İnegöl de 1987 yılında doğdu. Lise eğitimini İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde Yüksek Onur Derecesi ile tamamlamış olup aynı zamanda 2 dönem de asistanlık yapmıştır. Hali hazırda ortağı ve Genel Müdürü olduğu Karamehmet Şirketler Grubunun Akaryakıt, Lastik, Araç Bakım, İnşaat sektörlerinde faaliyetleri sürmektedir.

AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmiş olup, 2020 yılından itibaren AK Parti İnegöl İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Semih Gülerer geçtiğimiz dönemlerde İnegölspor, Doğanspor gibi spor kulüplerinde yöneticilik yapmıştır. MUSİAD ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olup üniversite yıllarında birçok sivil toplum kuruluşunda bulunmuştur. Çok iyi derecede İngilizce, orta seviye Arapça ve Almanca bilen Semih Gülerer evli olup 3 çocuk sahibidir.