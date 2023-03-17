AK Parti Bursa Milletvekili Aday adayı Semih Gülerer İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile görüştü.

AK Parti yönetim kurulu üyeliğinden istifa edip milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan Semih Gülerer protokol ziyaretlerine başladı.

Gayet samimi ortamda geçen ziyarette İnegöl’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi ve İnegöl’de yapılacak diğer yatırımlar görüşüldü.

Konu hakkında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı Semih Gülerer “Sağolsun Başkanımız bugün makamında bizleri ağırladı. Başta İnegöl’e yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesini görüştük. İnegöl’de yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Seçim süreci ile ilgili istişarelerde bulundu. Nazik ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim.” dedi.