Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu’nun şampiyonu olarak tamamlayan Gülümbespor, şampiyonluk kupasını aldı.

Bilecik 2. Amatör Lig A ve B gruplarında 2022-2023 futbol sezonu sona ererken, A grubunun şampiyonu Gülümbespor, B grubunun şampiyonu Akpınarspor olarak, 1. Amatör Lig’e yükseldi. Bilecik 1. Amatör Lig’e yükseldi. A grubunda şampiyonluk için mücadele eden Yeniköyspor ile Gülümbespor ligin son haftasında kaşı karşıya gelmiş, Yeniköyspor maçı 4-2 kazanarak, şampiyonluğu ilan etmişti. 4 takımlı ligde Yeniköyspor 12 puanla şampiyon olurken, Gülümbespor bu mağlubiyet sonrası 11 puanda kalmıştı. Gülümbespor yönetimi TFF’ye Yeniköyspor’un yaşı küçük ve büyük futbolcu esaslarına uymadıkları gerekçesiyle itirazda bulunuldu. Yapılan incelemeler sonrası federasyon itirazı haklı bularak Gülümbespor’u 3-0 hükmen galip saydı. Bunun üzerine Yeniköyspor’dan 3 puan silinerek, 9 puana düşürüldü, Gülümbespor ise 14’e puana çıkarak, şampiyon oldu.

ASKF’de kupası verildi.

Şampiyon takım kupasını Bilecik ASKF’da Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’nun elinden aldı. Kulüp Başkanı Aygün Kaplan ve Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz’in de hazırda bulunduğu merasimde Toku, "Gülümbespor 2022-2023 futbol sezonu sona ererken, A grubunun şampiyonu Gülümbespor oldu. Kendilerine bir sonraki sezon Bilecik 1. Amatör Lig’de başarılar dilerim" dedi.