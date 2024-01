İzmit Belediyesi’nin Gülümse Çocuk Tiyatrosu ücretsiz olarak her hafta minik seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gülümse Çocuk Tiyatrosu, minikler için her hafta sahneye çıkmaya devam ediyor. Solaklar İlkokulu’ndan gelen minik seyircilerden tam not alan Gülümse Çocuk Tiyatrosu, “Hediye canavarı” çocuk oyunuyla her hafta salı ve cuma günleri İzmit Sanat Akademisi Eğitim sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz olarak sergilenen çocuk oyunuyla Gülümse Çocuk Tiyatrosu miniklerin yüzlerini güldürmeye mayıs ayına kadar Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde devam edecek.