Gülyalı’da 21 milyon TL’lik ulaşım yatırımını hayata geçirerek 22 km yolu asfalt ve betonla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 5 km uzunluğundaki Tepealtı-Taşlıçay ana grup yolunu da sıcak asfalt konforuna kavuşturdu.ORDU (İGFA) - Belirli program çerçevesinde, kronikleşen sorunları bir bir çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı Taşlıçay mahalle yolunu sıcak asfalta kavuşturdu.

Sathi kaplama ve yama olan mevcut hali deforme olan yolda halkın yıllardır beklediği sıcak asfalt hayali gerçeğe dönüştü. Tepealtı-Taşlıçay ana grup yolu olarak da bilinen 5 km’lik yolda çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar yıllardır bekledikleri bu hizmetle kendilerini buluşturan Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

İLÇEYE 21 MİLYON LİRA ULAŞIM YATIRIMI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2019-2022 yılları arasında Gülyalı ilçesinde 21 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdi.

Gülyalı’da yapılan ulaşım yatırımları sonrası, 20 km asfalt yol, 2 km beton yol, 7 km yeni yol açma, 23 km stabilize, 57 km reglaj, 32 km hendek temizliği, 2 bin 615 ton asfalt yama, 2261 metre yağmur suyu, 891 metre menfez, 275 m3 taş duvar çalışmasına imza atıldı.