Gümrük Muhafaza ekiplerinin Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na gelen tıra yönelik yürüttüğü operasyonda 17 milyon 719 bin lira değerinde kaçak elektronik sigara ve otomobil parçaları ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, ülkemize giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen bir tır Gümrük Muhafaza ekiplerimiz tarafından takip altına alındı.

Romanya’dan aldığı yükle birlikte Bulgaristan üzerinden Hamzabeyli gümrük sahasına gelen aracın belgeleri incelendiğinde taşıdığı resmi yükün “plastik duvar kaplamaları” olduğu görüldü. Şüpheli tıra yönelik detaylı fiziki arama başlatılması neticesinde, beyan edilen resmi yük ile gerçekte taşınan yükün örtüşmediği ortaya çıktı.

Genel Müdürlük koordinesinde Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, tırın dorsesinde yüklü miktarda “beyan dışı” elektronik sigara ile otomobil parçaları getirildiği tespit edildi. Yasal yükün ise araçta hiç olmadığı görüldü. Toplamda 22 bin 550 adet elektronik sigara ve 250 adet elektronik sigara likidi ile şanzıman, tır motoru, silindir üst kapağı, diferansiyel ve soğutucudan oluşan 68 adet oto yedek parçasına el konuldu.

Kaçak eşyanın piyasa değerinin toplam 17 milyon 719 bin lira olduğu anlaşıldı.