Bakanlık, başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere risk analizi çalışmaları yaparak, şüpheli şahıslar ve taşıtları titizlikle inceledi.

Yapılan sorgulamalarda, turistik kolaylıklarla geçici olarak Türkiye'ye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı ve araçsız olarak yurt dışına çıkıldığı tespit edildi. Ayrıca, bazı şahısların geçici ithalat rejiminden usulsüz faydalanmaya çalıştıkları da belirlendi.

Operasyon kapsamında, geçici ithalat rejimini suistimal ederek Türkiye'ye getirilip usulsüz şekilde kullanılan araçlar ele geçirildi. 11 ilde yapılan denetimlerle, piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç bulundu.