14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak güncel seçmen sayıları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt içi seçmen sayısının 60 milyon 697 bin 843 olduğu, 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmenin oluşturduğunu açıkladı.

Başkan Yener, ilk kez oy kullanacak seçmen sayısının da 4 milyon 904 bin 672 olduğu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmenin 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacağını belirtti.

Yener, ayrıca, gümrüklerde 4 bin 671 sandık kurulu oluşturulduğu, yurt dışında da toplam 5040 sandığın kurulacağını bildirdi.