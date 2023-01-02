İnegöl’e bağlı Gündüzlü Mahallesi girişinde yer alan beton köprünün ayaklarında oluşan kırılmalar tehlike arz ediyor. Mahalle sakinleri, her an göçme tehlikesi bulunan köprünün biran önce onarıma alınmasını istiyorlar.

Gündüzlü Mahallesi'nde girişinde yer alan beton köprünün ayakları tehlike arz ediyor. Kısa zamanda önlemler alınmazsa derelerin çoğalması sonrasında köprünün göçme ihtimali var.

Konu hakkında bir açıklama yapan Gündüzlü Mahallesi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kızıl, “Biz bu köprüyle ilgili her yere müracaat ettik. Taş yığıntıları yaptılar. Bakım ve onarım yaptılar. Yine de bu fayda etmedi. Şuanda yine köprü kaymakta. Yıllardan beri var ama bu aralar fazlalaştı” dedi.