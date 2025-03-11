Babaeski’de mart ayının son günlerinde tomurcuklanıp nisanda çiçek açması beklenen badem ağaçlarının çoğu, şubatta tomurcuk verip bu hafta da çiçek açmaya başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçlarının çiçek açması vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Uzmanlar, badem ağaçlarının en zayıf noktasının sıcak havaya çabuk aldanmaları olduğunu aktardılar.

Babaeski’de hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye yükselmesiyle birlikte "yalancı bahara" aldanıp çiçek açan badem ağaçları, pembe tonlarıyla adeta görsel şölen oluşturdu.