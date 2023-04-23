ÜÇAY Grup bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE Merkezi, 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizi ile mücadelede güneş enerjisi yatırımlarının önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - İklim krizi, kutuplardan tropik bölgelere kadar dünyamızın her yerini tehdit ediyor. Su kaynakları tükeniyor, aşırı hava olaylarının sıklığı artıyor, ormanlar yanıyor ve yaşanan tüm bu doğal afetler, dünyanın farklı bölgelerinde birçok insanın hayatına mâl oluyor. ,

Hükümetler, şirketler ve topluluklar harekete geçmek için bir araya geliyor, çeşitli aksiyonlar alınıyor; ancak daha fazlasını yapmak ve daha hızlı aksiyon almak gerekiyor. En önemlisi, iklim değişikliğinin en büyük nedeni olan fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçip, biran önce temiz enerjiye geçilmesi gerekiyor.

Üçay Grup AR-GE Direktörü Volkan Demir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri TÜBİTAK onaylı AR-GE çalışmalarından biri olan “Pv panellerin maksimum verimde çalışması için IOT tabanlı optimize edici (optimizer) sistemin geliştirilmesi” projesi ile güneş panellerinin maksimum verimlilikte çalışmasını sağlayarak, enerji üretimini optimize ettiklerini açıkladı.