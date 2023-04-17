Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı, gençlerin “sosyalleşmesi için” aylık 490 dolarlık (650 bin won) harçlık uygulamasını kabul etti. Uygulama aynı zamanda eğitim, iş ve sağlık desteği de sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Güney Kore Hükümeti, "hikikomori" yaşayan gençlerin okula, üniversiteye veya işe gitmek için evden çıkmalarını kolaylaştırmak istiyor.

Japonca bir terim olan "hikikomori" "kendini geri çekme", “kabuğuna çekilme” anlamına geliyor.

Program, kendini sosyal hayattan geri çeken 9 ila 24 yaşları arasındaki kişilerin aylık yaşam giderlerini de karşılamayı hedefliyor.

Hükümet araştırmasına göre, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin yüzde 40'ı ergenlik döneminde kendilerini sosyal hayattan çekiyor.