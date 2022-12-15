İnegölspor Teknik Direktörü Taşkın Güngör, Tarsus İdman Yurdu Maçı öncesi açıklamalarda bulunarak “Hedefimiz 3 puan" dedi.

İnegölspor ligin 19. haftasında ilk devrenin son maçını deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taşkın Güngör, “Geçen hafta her şeye rağmen alınan 1 puan var. Bu süreçte ne olursa olsun puan önemli. Tabi olumsuz kararlar maalesef bizi üzdü. Oraya takılıp kalmamalıyız. Önümüzde bizim açımızdan önemli bir maç var. Bu takım sezon başında kurulan en iyi takımlardan bir tanesiydi. Biz 3 puan hedefiyle gideceğiz. Kadromuz yavaş yavaş derinliğini oluşturmaya başladı ama idman eksikliğimiz var. Kadronun bir arada olması bile psikolojik olarak üstünlük sağlıyor. Umarım son maçımızı iyi bir şekilde tamamlarız. Hedeflerimize odaklanmak ve önümüze bakmak istiyoruz” dedi.