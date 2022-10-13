İnegölspor, Cumartesi günü evinde ağırlayacağı Eşin Group Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü.

Antrenman sonrasında açıklama yapan Teknik Direktör Taşkın Güngör, kritik maç öncesi taraftarlara çağrı yaparak, “Taraftarımızı bu zorlu maçta yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

BULUNDUĞUMUZ YERDEN ÇIKIŞI BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR

Taşkın Güngör ‘ün açıklaması şu şekilde;

“Öncelikle hem bizler için hem de kulübümüz için inşallah bu süreç hayırlı olur. Tabi zor bir dönemde geldik. 2 gün sonra da çok kritik maç oynayacağız. İnegölpor'un futbol camiasındaki yeri ve büyüklüğü bilinen bir gerçek. Bulunduğumuz yerin de doğru bir yer olmadığını biliyoruz. Umarım İnegölspor'a layık yerlere çıkışı başlatmamız gerekiyor. Bunun için de Nazilili maçı ilk adım olarak önümüze çıkıyor. Taktiksel anlamda üstünlük kurmaya çalışacağız. İdmanlara çıkalı da 2 gün oldu. Bugün ve yarın da idmanlarımıza devam ederek bir şeyleri iyileştirmeye çalışacağız.”

TARAFTARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

“Burada en önemli faktör, sevgili İnegölspor taraftarının bu maçta işi ne kadar sahiplendiğini göstermesi gerekiyor. Demin de söyledim İnegöl camiası başka bir camiadır. Sıradan bir kulüp olarak kimse düşünmesin, bu bizim için de geçerli. Burası futbol kültürünün en yüksek olduğu bölgelerimizden bir tanesi. İnegöl taraftarı eğer isterse zor şartlarda dahi nasıl destek verildiğini gösterir. Bunu geçmişte canlı yaşadık. Özellikle Cumartesi günü oynanacak maçta taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onlarla bütünleşmek istiyoruz. Desteklerini esirgemesinler.”