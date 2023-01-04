İnegöl Belediyesi, Hamidiye Mahallesi Güngören Sokakta bulunan 1400 m2 alana sahip semt sahasını revize etmek için çalışmalara başladı. Günün şartlarına uygun ilavelerin de yapıldığı semt sahası çevresinde de 24 araçlık otopark oluşturuldu.

Bir yandan üretilen boş alanlarda yeni sosyal donatı alanları oluşturan İnegöl Belediyesi, bir yandan da kullanım ömrünü tamamlamış alanlarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi Güngören Sokakta bulunan semt sahasının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından revize edilen semt sahasına günün şartlarına uygun ilaveler de yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu.

İLAVE FONKSİYONLARLA DAHA GELİŞMİŞ BİR ALAN OLUŞTURULUYOR

İnceleme sonrası çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Bugün Hamidiye Mahallemizde Güngören Sokaktayız. Burada semt sahamızda yaptığımız revize çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Burada geçmiş dönemde yapılmış güzel bir parkımız vardı. Ancak tabi geçen zaman içerisinde yıpranmıştı. Bunun yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte de bir takım ilave fonksiyonları da ilave etmiş oluyoruz” dedi.

İki ayrı alanda toplam 1400 m2 proje alanı bulunduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bu alan üzerinde yeşil alan, çok amaçlı saha, spor aletleri ve 24 araçlık otoparkıyla vatandaşlarımız bu alanı dolu dolu kullanıyor olacaklar. Burada eskimiş olan, yıpranmış olan ne varsa zemininden tüm materyallerine kadar hepsi yenilenerek aslında yeni bir parkı hayata geçirmiş oluyoruz. Bu alanda muhtarımızın ve bölge sakinlerimizin de zaman içerisinde bizlere otopark alanı gibi ya da işte buranın daha kullanışlı olması adına verdiği iletiler sayesinde semt sahamızı güncellemiş oluyoruz. Burada kısa bir zaman içerisinde inşallah çalışmayı tamamlayacağız. Nihayetinde yaşamın olduğu yerde ihtiyaçlar var. Burada da 10 yıl öncesinde yapılmış bir eseri güncelleme gereği doğduğu için güncelliyoruz. Vatandaşlarımızın da iyi günlerde kullanmasını arzu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” açıklamalarında bulundu.