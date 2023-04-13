Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina bilinmeyen bir nede çöktü. Bina 5 aracın üzerine devrilirken, o esnada yoldan geçen bir vinç betonlara müdahale etti. Bir aracın içerisinde kalan adam ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Güngören Malazgirt Caddesi’nde kentsel dönüşüm kapsamındaki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Bir aracın içerisinde adam olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, vatandaşın yardımına koştu. Çökme esnada yoldan geçen bir vinç betonlara müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Vinçin müdahalesi ile sağ kalana adam yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı adam tedavi için hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri ve hassa burunlu köpekler ve itfaiye ekipleri göçükte birinin olup olmadığına dair inceleme yaptı. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havdan görüntülendi. Ekiplerin çalışması olay yerinde devam ediyor.

Güngören Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise “İlçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir bina bugün saat 14.00 sıralarında çökmüştür. Olay yerine ivedilikle; güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışmalarına başlanmıştır. Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle (5) aracın zarar gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah’tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.