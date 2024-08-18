Bugün Bursa'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde ılık bir hava beklenirken, öğleden sonra sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 22°C'ye kadar düşecek. Rüzgar, hafif bir esinti şeklinde kuzeydoğudan esecek. Yağış beklenmiyor, bu nedenle dışarıda plan yapmak için güzel bir gün.

İnegöl İçin Hava Durumu:

İnegöl'de bugün hava açık ve güneşli geçecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek, ancak öğle saatlerinde sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20°C'ye kadar düşecek. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif esecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor, açık hava aktiviteleri için ideal bir gün olacak.