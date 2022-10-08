Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Jaba Putkaradze ve beraberindeki heyet MODEF Expo Fuarını gezdi. Stant açan firma temsilcileriyle görüşen Bakan Putkaradze, İnegöllü mobilya üreticilerini Gürcistan’da yatırım yapmaya davet etti.

İnegöl’e bir dizi ziyaretler için gelen Acara Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Jaba Putkaradze, Acara Özerk Cumhuriyeti Milletvekili Pridon Putkaradze ve Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Anzor Bolkvadze MODEF Expo Fuarını gezdi. Gürcü heyete, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mennan Portakal eşlik etti.

İNEGÖL’DE ÜRETİCİLERİ ÜLKEMİZE DAVET EDİYORUZ

Fuarda stant açan firma temsilcileriyle görüşen Acara Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Jaba Putkaradze, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum; Türkiye bizim stratejik ortağımız ve uzun yıllara dayanan komşuluk ve dostluk ilişkilerimiz var. Benimde fuar vesilesiyle İnegöl’e ilk ziyaretim. İnegöl’de çok dostumuz ve akrabamız var. Bunun yanı sıra değerli Belediye Başkanımızla da yakın ilişkiler içindeyiz. Gelecekte de yakın çalışmalar yapmak üzere burada bulunuyorum. Ben buraya gelmeden öncede İnegöl’deki fuar hakkında çok güzel duyumlar almıştım. Aynı zamanda da Gürcistan’da mobilya sektörüyle ilgilen firmalarla ve işadamlarıyla bu konuları paylaşmıştık. Buraya gelince de gözümle gördüm. Çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ben inanıyorum, daha fazla firma yurtdışına satış anlamında çalışmalar yapacaktır. Aynı zaman da bizler buradaki üreticileri ülkemize davet ediyoruz. Orada üretilen ürünleri reeksport yöntemiyle çok rahatlıkla gönderebileceğimiz ülkeler var. Gürcistan’ın farklı ülkelerle anlaşmalarından dolayı reeksport yöntemiyle hem bir ihracat merkezi hem de oradaki limanlarımızdan dolayı önemli bir lojistik merkezi olduğundan dolayı biz buradaki firmaların ülkemizde faaliyet göstermelerini istiyoruz. Bu anlamda da gerekli desteği verebiliriz” dedi.