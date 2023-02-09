AFAD koordinasyonunda bölgeden tahliye olmak isteyen ailelerin İnegöl’de misafir olacaklarının ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel, yaşanan bu felaketi siyasete malzeme edenler olsa da 85 Milyon Vatandaşımızın tek yürek olduğunu ifade ederek, “Tüm Türkiye gibi İnegöl tek yürek oldu” dedi.

Yaşanan deprem afeti ile ilgili değerlendirmede bulunan Vekil Yılmaz Gürel, “6 Şubat gecesi öyle bir afet yaşadık ki Mevla’m bir daha yaşatmasın. Muhafaza buyursun bırakın Türkiye’yi Dünyada bu kadar uzun ve yere yakın bir deprem yaşanmış değil. Çok kuvvetli ve 9 saat gibi kısa bir zamanda aynı şiddetle tekrar eden bu felakette şu an itibariyle 14.351 can kaybımız oldu. Acımızın tarifi yok. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kayıplarımızın yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Afet bölgesinden yaralı olarak kurtarılan, ülkemizin birçok noktasında bulunan yaralılarımıza şifalar diliyorum. Evet, Şartlar ağır, zaman geçiyor ama buna rağmen büyük bir gayretle yapılan arama kurtarmalar mucizelere dönüşüyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Adana’da Seray apartmanım başında idi. Nasıl gidiyor diye sorduğunda ekip, ses yok demiş Cumhurbaşkanımız ise Allah’tan ümit kesilmez demişti. Sonra işte bu Seray isimli apartman enkazından 68 saat sonra Akgün Eker sağ salim çıkartıldı. Geniş bir alanda binlerce enkazda, zor şartlar altında ümidi kesmeden gece gündüz cankurtaran, asker, polis, AFAD, Kızılay, itfaiye, sağlık personellerimize ve UMKE başta olmak üzere tüm gönüllü kurum kuruluş ve şahıslardan oluşan 110.000 arama kurtarma ekininden Allah razı olsun. “dedi.

DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR

Ülkemizin birçok yerinde yürütülen yardım kampanyalarına gönüllü olarak, imkânları dâhilinde küçük, büyük demeden kampanyalara destek olan vatandaşlarımıza teşekkürlerini ileten Vekil Yılmaz Gürel, “Katar ve Azerbaycan başta olmak üzere samimi bir şekilde destek veren ve taziye, geçmiş olsun mesajlarını ileten yabancı devlet başkanlarına ayrıyeten teşekkürlerimi iletmek isterim.” dedi.

Değerlendirmelerine devam eden Vekil Yılmaz Gürel, “Devletimiz afet anından itibaren tüm imkânlarıyla seferber olmuş durumda. Sn. Cumhurbaşkanımız süreci olayın gerçekleştiği andan itibaren yakinen takip etmiştir. Defaten afet bölgesine intikal etmiş ve yerinde incelemelerde bulunmuş, afetzedelere ziyaretler gerçekleştirmiştir. Devlet olarak Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de her kesiminde çalışmalar sürmektedir. İlk andan bu yana; bakan, milletvekilleri, belediye başkan ve yöneticilerimizle seferber durumda deprem bölgesindeydik. Ancak bugün 10 ilimizi kapsayan 3 ay sürecek OHAL kararını almak üzere Gazi Meclisimize geldik. Genel Kurul çalışmaları sonrasında yine görevlendirildiğimiz bölgelere geçip yaraları sarmak için çalışmaları yerinden takip etmeye devam edeceğiz. “ dedi.

ÜLKEMİZDE ÖRNEK UYGULAMA OLACAK BİR PROJE “KARDEŞ EV”

Yaşanan bu felaketi siyasete malzeme edenler olsa da 85 Milyon Vatandaşımızın tek yürek olduğunu ifade eden Vekil Yılmaz Gürel, sözlerine Bursa’nın İnegöl İlçesinde başlatılan örnek uygulamaları aktardı.

“İlçem İnegöl’den bahsetmek istiyor, tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Zira İnegöl’de “Kardeş Evim” adı altında örnek bir dayanışma projesi hayata geçiriyoruz. Mağdur olan depremzedeleri, hızlı bir şekilde bölgeden tahliyesi ile özellikle mevsim şartlarından olumsuz etkilenmemelerini sağlamak amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği 1 yıl içerisindeki yeni şehirlerin inşası ve afet konutların teslimine kadar “Kardeş Ev Projesi” ile İnegöl’de misafir edeceğiz. Hatta bugün 140 misafirimiz ilçemize gelmek üzere yoldalar.” dedi.

PROJE AFAD KOORDİNASYONUNDA, İNEGÖL’DE BULUNAN KURUM, KURULUŞ, SİYASİ PARTİ VE STK’LARIN DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bursa’nın İnegöl İlçesinde gerçekleştirilecek proje, AFAD koordinasyonunda İlçede bulunan neredeyse tüm kurum, kuruluş, siyasi parti ve STK’ların desteği ile yürütülecek. Söz konusu projeyi ortaklaşa yürütecek olan AFAD, İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İyilik Hareketi ve İnegöl Kent Konseyi, İHH, Kızılay, MÜSİAD, İNDAK, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Beşir Derneği, İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlıkları, İnegöl Kültür Vakfı, AHİD, İHMED, Memur-Sen, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Hak-İş, Türk-İş şeklindeki tüm paydaşlara ve eşyalı veya eşyasız evim var depremzede ailelerden birilerini misafir edebilirim veya benim sağlayabileceğim bir evim yok ama misafir aileler için kira desteği sunabilirim diyen tüm hayırseverlerimize Vekil Yılmaz Gürel tarafından teşekkür edildi.

“TÜM TÜRKİYE GİBİ İNEGÖL TEK YÜREK OLDU.”

AFAD koordinasyonunda bölgeden tahliye olmak isteyen ailelerin İnegöl’de misafir olacaklarının altını çizen Vekil Yılmaz Gürel, “Özetle deprem afetinin ardından “Tüm Türkiye gibi İnegöl tek yürek oldu.”. Bölgemizde başlatılan birçok insani yardım kampanyası yürütülüyor. Bir yandan ayni yardımlar belediyemizce belirlenen noktalarda toplanarak AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk ediliyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın TOBB ve AFAD koordinasyonunda yürüttüğü nakdi yardım kampanyası da ayrıca devam ediyor. Bu çerçevede, AFAD tarafından yürütülen kampanyaya 20 Milyon TL bağış yaptığını bildiğim, Starwood sahibi değerli Mehmet Yıldız ve Hüseyin Yıldız Beylere de hassaten teşekkür ediyorum. Tekraren, Milletimizin başı sağ olsun, Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin.” dedi.