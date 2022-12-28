AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve AK Parti İnegöl İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram'ı ziyaret ederek, Hayırlı Olsun dileklerinde bulundular.

Ziyarette konuşan Bayram, "Cumhur İttifakı Ak Parti Milletvekilimiz Sayın Vildan Yılmaz Gürel'e, İnegöl Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Rıdvan Kocaağa'ya ve Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sadece ülkemiz için değil içinde bulunduğumuz coğrafya için de büyük önem arzeden 2023 seçimlerinin arefesindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü cumhurun zaferiyle taçlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Karar verdik, mutlaka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız. Hiçbir gevşemeye, suizana, gönül kırgınlığına müsaade etmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle 2023 Lider Ülke Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyecek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine yükseltecek ve milletimizi huzura kavuşturmaya vesile olacağız. Bu anlamda heyetimizin ziyaretini önemsiyor, nezaketleri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.