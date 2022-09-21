İnegöl Akhisar’da gerçekleştirilen ilköğretim haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlik coşku ve katılımla gerçekleştirildi. AK Parti olarak iktidarda olunan 20 yıllık süreçte eğitimin yaygınlaşması, kalitesinin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde tarihi adımların atıldığını dile getiren Vekil Grüel, bu süreçte atılan somut adımları törene katılanlar ile paylaştı.

DERSLİK SAYILARI ARTIRILDI

Hızla gerçekleştirilen öğretmen atamaları, derslik sayılarının arttırılması, ders kitapları ve yardımcı kitapların ücretsiz dağıtılması gibi eğitimde atılımların gerçekleştiğini vurgulandı. Bunların yanı sıra, okullar teknik imkânlar noktasında modern imkânlara kavuşturuldu, akıllı tahta uygulamasının yaygınlaştı, eğitim reformu ile zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarıldığını vurgulayan Vekil Gürel, Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile kız çocuklarının okulla gitme oranını %90’nın üzerine çıktığını söyledi.

SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİMDEN TAVİZ VERİLMEDİ

Gürel, “AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği eğitim politikalarına yönelik yaklaşımlarının sonucunda hızla gelişen eğitim faaliyetlerinin salgın döneminde de sekteye uğramadan ilerleyen çalışmalarda, öğrencilere oluşturulan dijital platformlar, sunulan ücretsiz materyal desteği ve yaz okulları ile eğitimden taviz verilmemiş oldu. Ülkemiz geleceğini emanet edeceğimiz öğrencilerimizin eğitim çalışmaları ara verilmeden devam ettirildi.”

MESLEKİ EĞİTİMDE İYİ UYUGULAMA ÖRNEKLERİ GELİŞTİRİLDİ

Vekil Vildan Yılmaz Gürel gerçekleştirdiği konuşmada, “Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği kurduk hatta mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşarak uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini hayata geçirdik.” dedi.

EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE YÜKSELTİLDİ

Ülkemizin ve geleceğimiz olan gençlerimiz için eğitimin oldukça önemli bir konu olduğunu vurgulayan Gürel, eğitime ayrılan bütçenin 10 Milyar Liradan, 274 Milyar Liraya yükseltildiğini söyledi. “Bayrağı en güzel şekliyle devretmen için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” diyerek, İnegöl için büyük müjdeyi verdi.

İNEGÖL’E YENİ EĞİTİM YATIRIMLARI MÜJDESİ

12 anaokulu, 1 özel eğitim, 1 sosyal bilimler lisesi ve 5 ilk-ortaokul müjdesi veren Vekil Vildan Yılmaz Gürel, yatırımların Bakanlık programına alınarak, ihale sürecine girildiğini söyledi. Gürel, 19 yatırımın şehrimize ve herkese hayırlı olması temennisini iletti.