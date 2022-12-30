AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan YILMAZ GÜREL, İnegöl Kaymakamı Eren ARSLAN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali DOĞRU, 23-24 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘19. Uluslararası Mutfak Günleri Festivali’nde farklı kategorilerde 6 birincilik ve 5 ikincilik başarısı elde eden İnegöl Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci, öğretmen ve idarecilerini ziyaret ettiler.

Okul yönetiminden okulun alanları/bölümleri, başarıları ve kariyer imkânları hakkında bilgiler alan Milletvekili Av. Vildan YILMAZ GÜREL, daha sonra okulun “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” bölümünün mutfağını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. ‘19. Uluslararası Mutfak Günleri Festivali’nde dereceye giren öğrencilerle okulun yemekhanesinde bir araya gelen Av. Vildan YILMAZ GÜREL, öğrencilerle gelecekte uzmanlaşacağı alanlar, yüksek öğretim tercihleri ve kariyer planlamaları hakkında sohbet etti. Öğrencilerin başarılarını değerlendiren Milletvekili Av. Vildan YILMAZ GÜREL; ‘’Sevgili gençler sizleri tebrik ediyorum. biz sizlere her zaman güvendik. Başarılarınız daim olsun. Hep gururumuz olacağınıza eminim .” dedi. Devamında

Meslek Liselerinin öğrencilere beceri odaklı yetkinlik kazandırmayı hedefleyen yapısına vurgu yapan Milletvekili Av. Vildan YILMAZ GÜREL, “Malumunuz AK Parti hükümetleri olarak Gençleri ve eğitimi önemsiyoruz. Bu sebeple bütçede en büyük payı yine eğitime verdik. Mesleki eğitim lise programlarımız ile öğrencilerin mesleki ilgilerinin ve kabiliyetlerinin doğrudan tespit edilerek yeteneklerine göre uzmanlaşmasının önünü açtık. Tabi bu noktada sizlerin başarısı da meslek liselerine karşı olumsuz kanaatleri değiştirmemizde oldukça olumlu etki yapıyor.sağolasınız... ” dedi.

