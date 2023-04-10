AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, adayların belirlenmesinin ardından açıklama yaptı. Gürel, tüm engellemeye rağmen güzel hizmetlere vesile olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Gürel sosyal medya hesabından şu ifadelerle veda etti “Allah’ın lütfu ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile tarih yazdığımız bir dönemde vekil seçilmiş olmanın onuru; pandemi gibi zor süreçlerde sorumluluğunun hakkını vererek rıza-i ilahi için çalışmış olmanın huzuru ve tüm engellemeye rağmen güzel hizmetlere vesile olmanın gururu ve bol bol hayır dua aldığımız işlerde olmanın rahatlığı içerisindeyim. Elhamdülillah. Yeni listeler ülke ve şehrimize hayırlı mübarek olsun diliyorum.”

AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen aday tanıtım programına katılmadı.

SEHER YAŞA