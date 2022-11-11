Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan YILMAZ Gürel’in girişimleri ile 250.000 sosyal konut projesinde İnegöl için planlanan 480 konutluk projede, yapılacak konut sayısı 1000 konuta çıkartıldı.

Vekil Yılmaz Gürel, tarafından yürütülen çalışmalarda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut çalışmalarda sona gelindi. İnegöl’de yine aynı tarihte bitirilip teslim edilmek üzere konut sayısı arttırılmış oldu. 250.000 konut projesi öncesi gerçekleştirilen TOKİ konut projelerinde de Vekil Vildan YILMAZ Gürel’in girişimleri ile üretilen konut sayıları arttırılmıştı. Karalar Mahallesinde devam eden TOKİ projesinde proje ilerlemesinin yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktığını vurgulayan Vekil, arttırılan konut sayısının tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederek, yapılacak kura sonucunda 2023 yılında yeni evlerine kavuşacak olan hak sahipleri için mutluluğunu dile getirdi.

KONUT İHTİYACI NOKTASINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Gürel, “İnegöl’de TOKİ ile 2008 yılında başlayan sosyal konutlaşma afet evleri projesi kapsamında 224 konut ile başlamıştır. Haziran 2008-Aralık 2010 tarihleri arasında satış işlemleri gerçekleştirilen 686 konut ve ticaret merkezi projemiz ile projelerimiz bölgemizde devam ettirildi. Temmuz 2013-Ağustos 2014 tarihleri arasında satış işlemleri gerçekleştirilen Akhisar Mahallesi Sosyal Konut Projesi 1244 konut inşaatı ile tamamlanarak, vatandaşlarımızın evleri teslim edilmiş oldu. 100.000 sosyal konut kampanyası kapsamında başvuruları 16.12.2019-15.01.2020 tarihleri arasında alınan Karalar Mahallesi 805 konut ve 2 adet ticaret merkezi projemize 6864 başvuru alınarak 22.07.2020 tarihinde gerçekleşen kura ile 800 adet hak sahibi belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sözleşme işlemleri 01.11.2021-14.01.2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Projemiz şuan hız kesmenden devam etmektedir. İnşaatlarımızın tamamlanma süreci %70’in üzerine çıkmıştır. Kısa zamanda tüm hak sahiplerimize teslim etmeyi arzuluyor ve çalışıyoruz. Yine bölgemizde Karalar Mahallesinde 250.000 sosyal konut kampanyası kapsamında 480 konut için başvurularımızı alıyorduk. Artan nüfus artış hızımız ve İnegöl’ün büyüme kapasitesi değerlendirildiğinde İnegöl için uygulanacak 480 konutluk projede üretilecek konut adeti yeterli olmayacağı kanaatindeydik. Bu kapsamda gerek Bakanımız, gerek TOKİ Başkanımıza sunmuş olduğumuz perspektif ile 250.000 konut projesinde İnegöl için 1000 konut üretim adetine ulaşacağız. Bu projemizde tamamlandığında 3959 konuta ulaşacağız. Ancak biraz öncede ifade ettiğim gibi, İnegöl’ün nüfus artış hızı ve büyümesi dikkate alındığında daha fazla konut ihtiyacımız olduğu ortadadır. Yeni konut alanlarının oluşturulması özel veya TOKİ marifeti ile bu ihtiyaçların giderilmesi gerekli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerin sadece İnegöl değil tüm ülkede geliştirilmesi için faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün gelinen noktada kentleşme kültürünün getirileri ile bütün unsurlar göz edilerek hükümetimizce hizmetler üretilmekte ve sosyal devlet anlayışını en üst noktaya taşımak için engelleri kaldırmaya, adalet anlayışı çerçevesinde sosyal konut projelerimizde olduğu gibi vatandaşlarımızın devletimize olan güvenini pekiştirme yolunda çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZI HAK ETTİKLERİ YAŞAM ALANLARINA KAVUŞTURUYORUZ”

Vekil Gürel, “Engelsiz kentler, yeşil ve nefes alan şehirler kurmak bir diğer çalışma noktamızdır. AK Parti olarak da bu vizyonumuzu ortaya koymak için müstakil bir Bakanlık kurulmuştur ve çalışmalarına devam etmektedir. 58. Hükümetimiz ile Türkiye’de yaşanan konut ihtiyacının çözülmesi için ‘Acil Eylem Planı’ ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile somut olarak ortaya konmuştur. TOKİ vasıtası ile toplu konut, kentsel dönüşüm uygulamaları başlatılmıştır. İlk olarak TOKİ’nin yetkinlikleri ve çalışma süreçleri iyileştirilmiştir. Alternatif ve yenilikçi uygulamalar ile ülkemizde konut üretiminin belirli modeller dâhilinde sağlanması gerçekleştirilmiştir. Hükümet olarak bu bakış açısı ile aynı zamanda konut piyasasını disipline etmek ve vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli, sağlam, ekonomik yaşam alanları üretilmeye başlanmıştır. Geçmişte inşaat sektöründe oluşmuş spekülatif oluşumlarında önüne geçilmiş oldu.” İfadelerini kullanan Vekil Vildan Yılmaz Gürel, “Ülkemizin nüfusunun dağılımına, ekonomik şartlara ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ülkemizin her bir tarafında bu çalışmalarımız devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta işaret ettiği gibi 2023 yılına kadar 1.200.000 konuta ulaşabilmek için canla başla çalışıyor, şehirlerimizi sosyal konut projeleri, uydu kentler, gelir paylaşımı projeleri, afet konutları, göçmen konutları ve tarımköyler ile daha yaşanabilir hale getiriyoruz.” diyerek Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalışmaları özetledi.