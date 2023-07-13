Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük başarıya imza atarak baş atlayan Gölcük Belediyespor pehlivanları, Belediye Başkanı Ali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Gölcük Belediyespor’un başarılı güreşçileri, Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başarıya imza attı. Kırkpınar’da büyük ortada birlikte finale yükselerek baş altına yükselen güreşçiler; Hüseyin Soğukoğlu ve Yunus Emre Akman ile küçük orta büyük boyuna yükselen Enes Özbek ve antrenörleri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyarete etti.

Güreşçilerin, kazandıkları başarı ile bir kez daha ilçenin gururu olduğunu söyleyen Ali Yıldırım Sezer, "Kazandığı başarılar ile ilçemizin gururu olan Hüseyin Soğukoğlu, Yunus Emre Akman, Enes Özbek ve Yunus Emre Uzuner’i can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.