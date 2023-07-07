İstanbul Beylikdüzü’ndeki yeşil alanların sayısını artırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Kent Ormanı’nı ilçeye kazandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeşil alanların sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye yeni bir yeşil alan daha kazandırıyor.

İçerisinde; sosyal tesis, gençlik merkezi, soğuk piknik alanı, oturma alanları, kamelyalar, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve alanları, seyir terası, doğal koruluk veyürüyüş yollarını barındıracak olanGürpınar Kent Ormanı, yaklaşık 26 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar için nitelikli ve konforlu sosyal yaşam alanlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Proje alanını beraberindeki teknik heyetle birlikte yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Kent Ormanı'nın buluşma noktalarından biri haline gelerek bu bölgeye nefes olacağını belirterek, "Projemiz tamamlandığında çocuklar ve gençler spor ve oyun alanlarında doyasıya eğlenirken yetişkinler de günün tüm yorgunluğunu burada atacak. Beylikdüzü’nde bu kadar yeşil alan bize yeter demeden bu alanlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.​​​​​​​