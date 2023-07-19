Gürsu Belediyesi 2021 yılında kurduğu Kollektif Kariyer Merkezi’nde düzenlediği İstihdam Buluşmaları ile Bursa’ya model oldu.

Yaklaşık 65 İstihdam buluşması gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, binlerce kişiyi iş sahibi yaptı. Oluşturduğu iş modeli ile hem Türkiye’ye hem de Bursa’ya model olan Kollektif Kariyer Merkezi Gürsu ve Bursa’da sayısız hayata dokundu. Kollektif Kariyer Merkezi kurulduğu günden beri 10 bin kişiye birebir iş yönlendirmesi, ve işsizlik ödeneği başvuru hizmeti verildi. 5 bin kişiye istihdam rehberliği yapıldı. En az 3 bin kişi iş sahibi yapıldı.X

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İstatistik olarak bize başvuran her 3 kişiden 1’ini iş sahibi yapıyoruz. Bu rakamı ve projemizi çok önemsiyorum. Kollektif Kariyer Merkezimiz iki sene içinde harika işler yaptı. İş arayan ile iş vereni belediyemizde buluşturuyoruz. Bunun önemini iş sahibi olan kardeşlerimizin aileleri ile düşünüp etki ettiğimiz hayat sayımıza bakarak anlayabiliriz. Bursa’ya örnek olan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.