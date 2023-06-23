Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, seçim öncesi söz verdiği projelerinin yüzde 88’ini tamamladı. Başkan Işık’ın projelerini beraber hayata geçirdiği ekibi ile bir arya geldiği teknik inceleme gezisinde belediye personelleri, Gürsu yeni mesire alanı, Gürsu Seyir Terası, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Gürsu Kent Park, Gürsu Telekom Binası, Gürsu Kent Meydanı yeni refüj çalışmalarını inceleme olanağı buldu.

Başkan Işık ve belediye personeline teknik gezi

Gürsu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gürsu’da devam eden ve belediye eliyle hayata geçen birbirinden önemli projeleri incelemek ve yerinde görmek için bir teknik gezi düzenledi. Birbirinden önemli projelerin devam ettiği Gürsu’da, projelere emek veren belediye personeli ve Başkan Mustafa Işık, bir araya geldi. Belediye personelleri, Başkan Işık’ın çok önem verdiği ve vaatleri arasında yer alan Gürsu yeni mesire alanı, Gürsu Seyir Terası, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Gürsu Kent Park, Gürsu Telekom Binası, Gürsu Kent Meydanı yeni refüj çalışmalarını inceleme olanağı buldu.

"Hep birlikte bambaşka bir Gürsu oluşturuyoruz"

"Hepimizin projeleri, hepimizin emeği" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gerektiğinde, gece gündüz, bayram, tatil demeden ortaya koydukları çalışmalarla, Gürsu’muz un gelişimini sağlamak için birçok projeyi hayata geçirmemizde emekleri olan belediye personellerimizin hepsine şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Personellerimizin her birinin ayrı ayrı katkılarıyla hayata geçirmiş olduğumuz hizmetlerin mutluluğunu ve heyecanını, dönem dönem düzenlediğimiz bu gezilerle hep birlikte yaşıyoruz.

Gürsu’da hizmetleri seyir zamanı

Gürsu Belediyesi’nce hayata geçirilen tüm hizmetler hakkında da bilgiler sunan Başkan Işık, çalışmaları devam edene ve Gürsu’nun simgelerinden biri olacak olan Gürsu Seyir Terası’nda bulunan gemi güvertesinde tüm personelleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.