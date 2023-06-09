Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, teknik ekibi ile birlikte Gürsu Belediyesi’nin kardeş belediyesi Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi’ne gitti. Depremin izlerinin silinmeye çalışıldığı ilçede, Gürsu Belediyesi ekibi incelemelerde bulundu.

Gürsu Belediyesi, yüzyılın felaketi depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş’a gitti. Kardeş Belediye Ekinözü Belediyesi ile bir araya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, teknik ekibi ile birlikte ilçede yıkılan ya da hasar alan noktalarda incelemelerde bulundu. Ekinözü Belediye

Başkanı Bilal Eker Gürsu heyetine ilçedeki bir çarşıyı ve tarihi alan projesini gösterdi.

İlçeyi tamamen dolaşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Kardeş Belediyemiz Ekinözü Belediyemizin yıkılmış noktalarındaki yapıların yeniden yapılandırılması ve istenen projelendirme çalışmalarının yapılması için teknik destek vermek üzere buradayız. Ekibimiz hem yeniden yapılanma hem de projelendirme konusunda burada destek verecek. Biz kardeş belediyemizin manevi olarak depremin ilk başından beri zaten yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca teknik olarak destek verebileceğimiz konusunda Belediye Başkanımız Bilal Eker ile mutabık kaldığımız konuları görüşmek, bölgeleri görüşmek üzere Kahramanmaraş’a geldik. Hem Kahramanmaraş’a hem de tüm deprem bölgesine desteğimiz sürecek. Kalbimiz ve gücümüz hep onlarla olacak” dedi.