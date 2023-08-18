Gürsu Belediyesi buğday hasadından elde ettiği unları vatandaşların sofrasına ulaştırılacak.

Gürsu Belediyesi, ‘Belediyem Hep Yanımda’ sloganı ile yaptığı sosyal destek çalışmaları çerçevesinde yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ericek Köyü girişinde 49 yıllığına kiraladığı arazi üzerinde, Ocak ayında buğday ekimi yapan Gürsu Belediyesi hasatı da gerçekleştirdi. 67 dönümlük arazi üzerindeki buğday hasada ekiplerle beraber yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Başkan Işık, “ Ericek Köyümüz ve ilçemizin tüm arazilerinin kıymeti malum. Sürdürülebilir tarımı destekleme fikrimize, sosyal belediyeciliğin gereklerini de ekledik ve ortaya yepyeni harika bir proje çıkardık. Ocak ayında ektiğimiz 67 dönümlük bu arazimizdeki buğdayı una çevirip vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Böylece hasadın hiç bitmediği Gürsu’da vatandaşın sofrasına, tarladan ürünü ellerimizle ulaştırmış olacağız. Biz vatandaşımızla aslında hem emeğimizi hem de ekmeğimizi bölüşüyoruz, onlarla üretip onlarla bu ilçeye güzel destekler sağlayabiliyoruz” dedi.