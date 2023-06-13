Gürsu Belediyesi son bir yılda ilçede 118 bin 730 kilo geri dönüşebilir atık topladı.

Gürsu Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm konusunu düzenlediği kampanyalarla ilçe halkına da benimsetti. 102 bini aşan nüfuslu Gürsu’da sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda başlattığı farkındalık kampanyaları ile Bursa’nın en çevreci belediyelerinden biri olduğunu gösteren Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce, son bir yılda 118 bin 730 kilo geri dönüştürülebilir atık toplandı. 2.018,41 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı, 21.015,21 kilogramlık sera gazı salınımı önlendi,

486.793 kilovat Enerji tüketimi önlendi. 296,82 Metreküp depolama alanı kazanç sağlandı.

Sıfır atık duyarlılığını özellikle kampanyalar ile gündeme taşıyan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun katı atık depolama alanına giden çöp miktarını azaltıp, çevremizin korunmasını sağlıyoruz. Çöpün taşınması ve depolanmasını kolaylaştırıyoruz. Hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Yüzde 95’lere varan oranlarda enerji tasarrufu sağlamaya katkı sunuyoruz. Kısacası geleceğimize yatırım yapıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızla birlikte çalışmalarımız sürecek” dedi.