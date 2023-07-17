Gürsu Belediyesi, mesire alanı projesinin ilk etabını açmak için gün sayıyor. Yetmiş bin dönüm arazi üzerine yapımı süren alanda bir de seyir terası yer alacak.

Gürsu İğdir Köyü’nde yapımı devam eden mesire alanı, ilçeye nefes aldırıp, Gürsuluların doğada zaman geçirecekleri tek adres olacak İlk etapta arazi üzeri temizleme, arazi içi yol çalışması yapılan alanda su hattı ve fosseptik da çalışmaları yapıldı. Orman masalarının yerleştirildiği alanda kır lokantasının temeli atıldı. Masaların yanlarına vatandaşların mangallarını yakabilecekleri ocaklar hazırlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mustafa Işık, “Vatandaşlarımızdan çok yoğun talep alıyoruz. En çok alanın Gürsu’ya uzaklığı ile ilgili sorular geliyor. Araç ile Gürsu’dan beş dakika uzaklıkta olan alanımızda çok fonksiyonlu bir tesis oluşturuyoruz. Ve şimdiden çok merak edilen bir seyir terasımızın da yapımına hızla başladık. Yani Gürsulu hemşehrilerimiz burada hem çaylarını içecek, hem pikniklerini yapacak hem de Bursa manzarasına doyacaklar” dedi.

Mesire alanı projesinin ikinci etabında ise çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış noktaları da yer alacak. Mesire alanında ayrıca kır lokantası, tuvalet, abdesthane, mescit binaları, otopark ve güvenlik de yer alacak.