Gürsu Belediyesi, aileleri çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri renkli etkinlikte bir araya getirdi. Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı.

Gürsu Belediyesi, düzenleme ve yatırımıyla oluşturduğu mesire alanında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aile Şenliği’nde yetişkinler piknik yaparken, çocuklar için ise farklı eğlence ve aktiviteler unutulmaz bir gün yaşadı. Onlarca ailenin katıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, aileleri ise temiz havanın tadını çıkardı.